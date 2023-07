Résidence Chantons aux vaches 15-17 Rue des Dames Migné, 19 août 2023, Migné.

Migné,Indre

Chanter aux Vaches ? Vous savez ? Rencontre et interaction artistique avec les artistes en résidence. Un temps de partage festif inédit en Brenne..

Samedi 2023-08-19 14:00:00 fin : 2023-08-20 . EUR.

15-17 Rue des Dames

Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire



Singing to the Cows? Did you know? Artistic interaction with artists in residence. A festive get-together never before seen in the Brenne.

¿Cantar a las vacas? ¿Lo sabías? Interacción artística con los artistas residentes. Un momento festivo de compartir nunca visto en el Brenne.

Den Kühen vorsingen? Sie wissen es besser? Begegnung und künstlerische Interaktion mit den Künstlern in Residenz. Eine festliche Zeit des Austauschs, die es in der Brenne noch nie gegeben hat.

Mise à jour le 2023-06-12 par Destination Brenne