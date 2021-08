Bègles La Vase et le Sel Bègles, Gironde « 15 08 » : performance chorégraphique autour de La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) La Vase et le Sel Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

« 15 08 » : performance chorégraphique autour de La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) La Vase et le Sel, 18 septembre 2021, Bègles. « 15 08 » : performance chorégraphique autour de La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope)

La Vase et le Sel, le samedi 18 septembre à 14:30

### Le titre choisi par le chorégraphe Sohrâb Chitan pour cette création inédite fait référence à l’horaire quotidien d’activation de l’installation sonore et puissante de Bettina Samson. Comme dissimulé dans ce complexe de traitement des déchets, l’orgue à vapeur de Bettina Samson transcende une histoire douloureuse et si proche de nous, celle de la traite des esclaves et de leur affranchissement. Non pas de manière frontale, lourde et accablante, mais en évoquant la musique, les sons et les rythmes qui sont devenus constitutifs de l’identité afro-américaine au tournant du XXe siècle. Une évocation dont le surgissement à 15h08 suscite l’étonnement, la surprise, voire l’amusement. Elle semble dialoguer avec le fleuve situé à quelques mètres, cette Garonne vaseuse et turbulente, éminente actrice du commerce triangulaire. Quelle place la danse peut-elle occuper ? A quel moment peut-elle intervenir dans cette alchimie millimétrée ? En collaboration avec le centre de formation d’Anthony Egea, Sohrâb Chitan a souhaité souligner le caractère aléatoire et indéterminé des sons produits par l’orgue, inviter les spectateurs à adopter physiquement différents points de vue autour de l’œuvre et du fleuve, mêler les techniques de danse pour exprimer cette belle tension, entre brutalité et poésie, qui fait la force de l’œuvre de Bettina Samson. _Chorégraphie : Sohrâb Chitan_ _Danseurs : Centre de formation professionnel Rêvolution-Anthony Egea_

Gratuit. Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Le titre choisi par le chorégraphe Sohrâb Chitan pour cette création inédite fait référence à l’horaire quotidien d’activation de l’installation sonore et puissante de Bettina Samson. La Vase et le Sel Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu La Vase et le Sel Adresse Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Ville Bègles lieuville La Vase et le Sel Bègles