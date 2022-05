14ème TRANS’SOLOGNE Ardon Ardon Catégories d’évènement: Ardon

Loiret

14ème TRANS’SOLOGNE Ardon, 5 juin 2022, Ardon. 14ème TRANS’SOLOGNE Ardon

2022-06-05 – 2022-06-05

Ardon Loiret Ardon Ardon Randonnée vous invite à sa 14ème Trans’Sologne le 5 Juin 2022 ! Ouvert à tous, à l’allure libre, en ligne sans classement et composée de 80% de chemins.

Deux parcours :

43km allant de Neung-sur-Beuvron à Ardon

25km allant d’Yvoy-le-Marron à Ardon

Inscription obligatoire avant le 25 mai 2022 Ardon Randonnée vous invite à sa 14ème Trans’Sologne le 5 Juin 2022 ! Ouvert à tous, à l’allure libre, en ligne sans classement et composée de 80% de chemins.

Deux parcours :

43km allant de Neung-sur-Beuvron à Ardon

25km allant d’Yvoy-le-Marron à Ardon

Inscription obligatoire avant le 25 mai 2022 christian.despierres@neuf.fr http://ardonrando.free.fr/ Ardon Randonnée vous invite à sa 14ème Trans’Sologne le 5 Juin 2022 ! Ouvert à tous, à l’allure libre, en ligne sans classement et composée de 80% de chemins.

Deux parcours :

43km allant de Neung-sur-Beuvron à Ardon

25km allant d’Yvoy-le-Marron à Ardon

Inscription obligatoire avant le 25 mai 2022 Ardon Randonnée

Ardon

dernière mise à jour : 2022-05-11 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

Détails Catégories d’évènement: Ardon, Loiret Autres Lieu Ardon Adresse Ville Ardon lieuville Ardon Departement Loiret

Ardon Ardon Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ardon/

14ème TRANS’SOLOGNE Ardon 2022-06-05 was last modified: by 14ème TRANS’SOLOGNE Ardon Ardon 5 juin 2022 Ardon Loiret

Ardon Loiret