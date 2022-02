14ème salon Gourmand’Caux Yvetot, 12 mars 2022, Yvetot.

14ème salon Gourmand’Caux Salle du Vieux-Moulin Rue de l’Étang Yvetot

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-12 18:00:00 Salle du Vieux-Moulin Rue de l’Étang

Yvetot Seine-Maritime

Plus de 40 exposants vous présenteront leurs spécialités gastronomiques (nougats, cidre, miel, thé, épicerie fine, biscuiterie, fromages, vins, charcuterie, safran, huile d’olive…) et bien-être (huiles essentielles, reflexologie plantaire, sophrologie, savons cosmétiques, nettoyage, traitement de l’eau…). Des lots seront, en plus, à gagner toutes les heures !

Restauration sur place.

jeanyves.pignot@gmail.com +33 6 08 16 44 65

