14ème salon du vin à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

14ème salon du vin à Vendôme Vendôme, 29 janvier 2022, Vendôme. 14ème salon du vin à Vendôme Vendôme

2022-01-29 14:00:00 – 2022-01-30 20:00:00

Vendôme Loir-et-Cher Vendôme 14ème salon du vin à Vendôme. Le Rotary Club de Vendôme organise son 14ème Salon du Vin. Les amateurs de bon crus se retrouvent au salon du vin à Vendôme ! Le rendez-vous des terroirs de France. chlicall@orange.fr 14ème salon du vin à Vendôme. Le Rotary Club de Vendôme organise son 14ème Salon du Vin. Les amateurs de bon crus se retrouvent au salon du vin à Vendôme ! Pixabay

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville Vendôme

Vendôme Vendôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/