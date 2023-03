14ème Salon des vins et des produits de terroir Domaine Vallon des Glauges Eyguières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Eyguières

14ème Salon des vins et des produits de terroir Domaine Vallon des Glauges, 25 mars 2023, Eyguières . 14ème Salon des vins et des produits de terroir D17 Domaine Vallon des Glauges Voie d’Aureille – Chemin des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône Domaine Vallon des Glauges D17

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-26 19:00:00

Domaine Vallon des Glauges D17

Eyguières

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 Vous pourrez découvrir les plus belles régions viticoles de France, mais également des produits de bouche

L’entrée comprend un verre de dégustation offert à l’effigie du Domaine qui vous permet de goûter les différents vins exposés durant ce weekend.



Un espace de restauration extérieur et intérieur sera mis en place avec « le Tourne Broche de Marine et Jérémy », qui propose un plat du jour.

Les exposants de produits de bouche proposeront également des petites assiettes.



Liste des exposants :

LANGUEDOC : Domaine de Roquemale

BEAUJOLAIS : Domaine La Valette

CHAMPAGNE : Champagne Cheurlin

ALSACE : Domaine G. Metz

CHATEAUNEUF-DU-PAPE : Domaine Durieu

JURANCON : Domaine Bru Baché

BORDEAUX : Château Moulin de Corneil

Tartinables : Un été en Provence

Fromage : La Chèvrerie des Opies

Café : L’Atelier du Café

Macarrons : La Maison Tamisier

Foie Gras : La Ferme Fleurie

Armagnac : Lacave Francis

…et d’autres à venir ! Le Domaine du Vallon des Glauges vous convie à la 14ème édition de son Salon des Vins & des Produits du Terroir le week-end du 25 & 26 mars 2023 de 10h à 19h. contact@vallondesglauges.com +33 4 90 59 81 45 https://www.vallondesglauges.com/salon-des-vins-des-produits-du-terroir-les-25-26-mars-2023/ Domaine Vallon des Glauges D17 Eyguières

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Eyguières Autres Lieu Eyguières Voie d’Aureille – Chemin des Glauges Adresse Eyguières Bouches-du-Rhône Domaine Vallon des Glauges D17 Ville Eyguières Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Domaine Vallon des Glauges D17 Eyguières

Eyguières Voie d’Aureille – Chemin des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eyguieres /

14ème Salon des vins et des produits de terroir Domaine Vallon des Glauges 2023-03-25 was last modified: by 14ème Salon des vins et des produits de terroir Domaine Vallon des Glauges Eyguières Voie d’Aureille – Chemin des Glauges 25 mars 2023 Bouches-du-Rhône D17 Domaine Vallon des Glauges Voie d’Aureille – Chemin des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône Domaine Vallon des Glauges Eyguières

Eyguières Bouches-du-Rhône