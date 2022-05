14ème rencontres photographiques : L’émoi de la photo

14ème rencontres photographiques : L’émoi de la photo, 17 octobre 2022, . 14ème rencontres photographiques : L’émoi de la photo

2022-10-17 – 2022-10-17 Sur la thématique : Terre-Mer

Photos des lycéens exposées et le public pourra déterminer ses photos favorites

Ateliers et conférence par des photographes ou des marques. Sur la thématique : Terre-Mer

