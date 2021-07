Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire 14ÈME RANDONNÉE DU COCHON À LA JUMELLIÈRE Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

14ÈME RANDONNÉE DU COCHON À LA JUMELLIÈRE Chemillé-en-Anjou, 8 août 2021-8 août 2021, Chemillé-en-Anjou. 14ÈME RANDONNÉE DU COCHON À LA JUMELLIÈRE 2021-08-08 07:30:00 – 2021-08-08 Salle des Sports LA JUMELLIERE

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou 3 3 EUR 4 circuits pédestres (4, 9, 14 et 21 km) et 1 parcours de 4 km pour les poussettes. Ravitaillement sur le parcours et repas chaud à l’arrivée. Organisée par le Comité des fêtes de la Jumellière. Circuits pédestres pour tous à l’occasion de la randonnée du cochon ! cdflajumelliere@gmail.com +33 6 52 79 87 63 http://lajumelliere.canalblog.com/ 4 circuits pédestres (4, 9, 14 et 21 km) et 1 parcours de 4 km pour les poussettes. Ravitaillement sur le parcours et repas chaud à l’arrivée. Organisée par le Comité des fêtes de la Jumellière. dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Adresse Salle des Sports LA JUMELLIERE Ville Chemillé-en-Anjou lieuville 47.28887#-0.73632