14ème Forum des associations
2021-09-10 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-10 19:30:00 19:30:00
Communs du château Allée Aloïs Monnet
Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Comme à chaque rentrée, la Ville de Bagnoles de l'Orne Normandie rassemble les associations, l'occasion pour elles de présenter leurs activités qu'elles soient sportives, culturelles, sociétales ou de loisirs. De nombreuses associations sont attendues pour partager un moment de convivialité et d'échange. C'est LE rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir, vous inscrire ou vous réinscrire aux multiples activités qu'elles proposent. À cela s'ajoutent des balades à poney organisées dans le parc du château. La nouveauté cette année, un stand de sécurité routière. Venez à leur rencontre et appréciez leur dynamisme ! Entrée gratuite.

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 https://www.bagnolesdelorne.com/

dernière mise à jour : 2021-07-23

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Communs du château Allée Aloïs Monnet Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville 48.5535#-0.42263