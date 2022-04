14ème Forum de l’Emploi Palais de l’Europe, 13 avril 2022, Menton.

14ème Forum de l’Emploi

Palais de l’Europe, le mercredi 13 avril à 09:00

14ème Forum de l’Emploi ———————– Le Service Jeunesse de la Ville de Menton organise en partenariat avec Pôle Emploi et Mission Locale Est06, le 14ème Forum de l’emploi de 9h à 16h30 au Palais de l’Europe. Le but est d’organiser un forum où professionnels et jeunes peuvent se rencontrer autour de stands de recrutement à destination des jeunes et des demandeurs d’emploi. 65 stands vous attendent pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi. Mais aussi pour vous proposer des offres d’emploi. * Animation * Vente * Banque * BTP * Electricité / Plomberie * Création d’entreprise * Immobilier * Défense/Sécurité * Industrie * Insertion * Prestations services * Hotellerie/restauration * Interim * Santé * Service à la personne **Au programme :** * 65 intervenants professionnels * un espace numérique * CV numérique * Coaching **Outils d’inscription:** Directement sur site

Entrée libre et gratuite

Organisation du Forum de l’Emploi au Palais de l’Europe en partenariat avec Pôle Emploi et Mission Locale Est06.

Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T16:30:00