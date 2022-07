14ème Fête de la Pomme

14ème Fête de la Pomme, 9 octobre 2022, . 14ème Fête de la Pomme



2022-10-09 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-09 18:00:00 18:00:00 14ème édition de la fête de la pomme, marché artisanal et brassage de pommes à partir de 14h sur une presse hydraulique.

Dégustations gratuites.

