14ème Fétarade Gujan-Mestras, 10 juin 2022, Gujan-Mestras.

14ème Fétarade Gujan-Mestras

2022-06-10 19:30:00 – 2022-06-11

Gujan-Mestras Gironde

Par l’Association des 4 Quartiers.

Après vous avoir fait découvrir des artistes qui ont marqué les scènes françaises : LES DOLIPRANES / OLDELAF / LES SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS / LES LACETS DES FEES / ES LO QUE HAY / MASK HA GAZH / Dr GRIMM ORCHESTRA / TOM FRAGER / AYJAYT / LE TROTTOIR D’EN FACE / NEXT DOOR / AFRO SOCIAL CLUB / DJ MOULE ORCHESTRA / THE PULSE / FOOLISH KING / THE AMBRASSADORS / KILLBILLY / HANUMAN / JUJUBEES SWING COMBO / NOTORIOUS / AH ! KWANTOU venez découvrir de nouveaux groupes exceptionnels :

Programme à venir

Concerts gratuits.

Restauration dès 19h : Food Trucks, tapas et buvette

Par l’Association des 4 Quartiers.

Après vous avoir fait découvrir des artistes qui ont marqué les scènes françaises : LES DOLIPRANES / OLDELAF / LES SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS / LES LACETS DES FEES / ES LO QUE HAY / MASK HA GAZH / Dr GRIMM ORCHESTRA / TOM FRAGER / AYJAYT / LE TROTTOIR D’EN FACE / NEXT DOOR / AFRO SOCIAL CLUB / DJ MOULE ORCHESTRA / THE PULSE / FOOLISH KING / THE AMBRASSADORS / KILLBILLY / HANUMAN / JUJUBEES SWING COMBO / NOTORIOUS / AH ! KWANTOU venez découvrir de nouveaux groupes exceptionnels :

Programme à venir

Concerts gratuits.

Restauration dès 19h : Food Trucks, tapas et buvette

Par l’Association des 4 Quartiers.

Après vous avoir fait découvrir des artistes qui ont marqué les scènes françaises : LES DOLIPRANES / OLDELAF / LES SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS / LES LACETS DES FEES / ES LO QUE HAY / MASK HA GAZH / Dr GRIMM ORCHESTRA / TOM FRAGER / AYJAYT / LE TROTTOIR D’EN FACE / NEXT DOOR / AFRO SOCIAL CLUB / DJ MOULE ORCHESTRA / THE PULSE / FOOLISH KING / THE AMBRASSADORS / KILLBILLY / HANUMAN / JUJUBEES SWING COMBO / NOTORIOUS / AH ! KWANTOU venez découvrir de nouveaux groupes exceptionnels :

Programme à venir

Concerts gratuits.

Restauration dès 19h : Food Trucks, tapas et buvette

Mairie GM

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-05-04 par