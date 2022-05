14ème Festival “Un Été dans mon Village” : Théâtre “Jean-Claude dans le ventre de son fils” Saint-Fargeol Catégories d’évènement: Allier

Saint-Fargeol

14ème Festival “Un Été dans mon Village” : Théâtre “Jean-Claude dans le ventre de son fils”, 23 août 2022, Saint-Fargeol. 14ème Festival “Un Été dans mon Village” : Théâtre “Jean-Claude dans le ventre de son fils” Saint-Fargeol

2022-08-23 – 2022-08-23

Saint-Fargeol 03420 L’ouverture du festival “Un été dans mon village” se fera avec le Grand Colossal théâtre et « Jean-Claude dans le ventre de son fils ». Saint-Fargeol

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Fargeol Autres Lieu Saint-Fargeol Adresse Ville Saint-Fargeol lieuville Saint-Fargeol Departement Allier

Saint-Fargeol Saint-Fargeol Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fargeol/

14ème Festival “Un Été dans mon Village” : Théâtre “Jean-Claude dans le ventre de son fils” 2022-08-23 was last modified: by 14ème Festival “Un Été dans mon Village” : Théâtre “Jean-Claude dans le ventre de son fils” Saint-Fargeol 23 août 2022

Saint-Fargeol Allier