**Le festival Philosophia s’inscrit entre tradition philosophique et expérience contemporaine. Rendez-vous les 3, 4 et 5 septembre à Saint-Émilion, Libourne et Pomerol.** Présentation Nous vivons une période troublée, qui s’exprime par un certain chaos du lien social. En son cœur, la mise en cause de la connaissance, de la politique, des journalistes, et de leur medium : le langage. On n’a jamais autant parlé, ou du moins la parole n’a jamais autant proliféré sur les réseaux, les ondes, et pourtant, ce flux incessant est également l’objet d’un soupçon généralisé. Ce qui créait du lien ne fait plus société. Nous nous proposons lors d’un week-end philosophique de remettre à l’honneur le langage, à travers ses différents champs d’exercice, son histoire, sa richesse, mais également ses dangers. Et pour interroger le langage, rien de tel que de se retrouver « pour de vrai », sans médiation et sans écran – retrouvailles que nous avons tant attendues. Alors parlons-nous ce premier week-end de septembre ! _Les présidents, Mazarine Pingeot et François Mitjavile_

