14ème Festival de la Camargue et le Delta du Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer, 25 mai 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

14ème Festival de la Camargue et le Delta du Rhône Relais Culturel Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-05-25 – 2022-05-30 Relais Culturel Avenue Théodore Aubanel

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

– Les 26, 27 ,28 et 29 : « Initiation et découverte de la digiscopie » Parc Ornithologique de Pont de Gau (le 26 à 14h00, le 27 à 11h00, le 28 à 10h00, le 29 à 15h00) tarif plein 5€.



– Les 25, 26, et 28 : « Balade au crépuscule » Parc Ornithologique de Pont de Gau à 18h00 , tarif plein 15€.



– Jeudi 26 : « Escapade matinale sur le petit Rhône » Port Guardian à 8h00, tarif plein 18€.



– Jeudi 26 : « Les cinq sens » Parc Ornithologique de Pont de Gau à 8h00, tarif plein 30€.



– Jeudi 26 : « Sur la piste des serpents » Parc Ornithologique de Pont de Gau à 9h00 et 16h00, tarif plein 25€.



– Vendredi 27 : « Lever de soleil avec les flamants roses » Parc Ornithologique de Pont de Gau à 6h30, tarif plein 70€.



– Vendredi 27 « A cheval sur les terres hautes de Camargue » Mas Trinita à 9h00, tarif plein 60€.

A partir de 12 ans, pas accessible aux non-initiés.



– Vendredi 27 « Découverte de la biodiversité marine du golf de Beauduc » Port Gardian (à cote des Arènes) à 17h30, tarif plein 18€.



– Dimanche 29 « Comment reconnaitre les oiseaux de Camargue » Parc Ornithologique de Pont de Gau à 8h00, tarif plein 15€.



– Dimanche 29 « Les grands cabanes du Vaccares sud » Mas des Grandes Cabanes du Vaccares à 9h30, gratuit.



– Dimanche 29 « Des chevaux, des oiseaux et des hommes » Les Cabanes de Cacharel à 15h00, tarif plein 50€. A partir de 8 ans, ouvert au débutant.



– Lundi 30 « Balade au crépuscule sur le petit Rhône » Embarquement à l’embouchure du petit fleuve à 19h00, tarif plein 15€.



(Pout toutes les activités, les sorties et les visites guidées réservation en ligne : www.festival-camargue.fr , info line 06 79 71 44 23)

Après deux années très perturbées, l’équipe organisatrice met tout en œuvre, pour nous proposer du 25 au 30 mai prochain un programme riche et inédit avec la participation de Jamy Gourmaud parrain de cette 14ème édition.

