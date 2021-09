Rieumes Des Lys à la ferme Haute-Garonne, Rieumes 14ème édition La Haute-Garonne de Ferme en ferme Des Lys à la ferme Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Des Lys à la ferme accueille l’édition 2021 organisée par le CIVAM Haute-Garonne, dans 21 fermes. Découvrez le programme détaillé de cet évènement : [[https://bit.ly/3AsWOTN](https://bit.ly/3AsWOTN)](https://bit.ly/3AsWOTN) Le rendez-vous à “des Lys à la ferme”, c’est samedi 25 et dimanche 26 septembre. Et pour plus d’infos, c’est par ici : [https://www.defermeenferme.com/participant-1667-des-lys-a-la-ferme](https://www.defermeenferme.com/participant-1667-des-lys-a-la-ferme) Une petite ferme attachée au territoire, à sa diversité. Tous les animaux sont enthousiastes pour vous accueillir : un moment de partage, convivial, plein d’échanges de de découvertes Volailles, cochons, chèvres, brebis et lapins. Maraîchage. Accueil à la ferme. Mesures sanitaires pendant le week-end : port du masque, petits groupes de visites, distanciation. Mathilde est impatiente de vous accueillir dans sa ferme !

Gratuit, port du masque, distanciation

RDV à Rieumes à "Des Lys à la ferme"

