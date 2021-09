14ème édition La Haute-Garonne de Ferme en ferme A la croisée des jardins, 26 septembre 2021, Labastidette.

A la croisée des jardins, le dimanche 26 septembre à 10:00

La Croisée des jardins accueille l’édition 2021 organisée par le CIVAM Haute-Garonne, dans 21 fermes. Découvrez le programme détaillé de cet évènement : [https://bit.ly/3AsWOTN](https://bit.ly/3AsWOTN) Le rendez-vous “A la croisée des jardins”, c’est dimanche 26 septembre. Visite de la ferme et la serre à plants. Confection de plants de salade. Et pour plus d’infos, c’est par ici : [https://bit.ly/3ECCiCw](https://bit.ly/3ECCiCw) Venez partager et échanger autour de l’agriculture locale et de l’alimentation durable d’aujourd’hui et de demain, tout au long des circuits proposés en Haute-Garonne ! Venez découvrir ou redécouvrir près de chez nous, “A la croisée des jardins” et ses 280 variétés de légumes (certains connus, et bien sûr d’autres moins connus) ! Mesures sanitaires pendant le week-end : port du masque, petits groupes de visites, distanciation. Céline est impatiente de vous accueillir dans sa ferme !

Gratuit, port du masque, distanciation

RDV au Lherm à la “Croisée des jardins”

A la croisée des jardins 191 route de l’aérodrome 31600 Lherm Labastidette Haute-Garonne



