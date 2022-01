14e Salon International de l’Orchidée de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air, 11 février 2022, Bouc-Bel-Air.

14e Salon International de l’Orchidée de Bouc Bel Air Terres Blanches Quartier des Terres Blanches Bouc-Bel-Air

2022-02-11 10:00:00 – 2022-02-11 18:00:00

Bouc-Bel-Air

5 5 Imaginez-vous au beau milieu d’un jardin tropical, flânant entre orchidées, mimosa, plantes luxuriantes, vanille, plantes à bulbes, épiphytes et autres plantes d’exception !



Venez découvrir des espèces originales et fascinantes au parfums enivrants. Vous pourrez également photographier l’exposition unique et incontournable des plus beaux spécimens des producteurs présents. Plusieurs catégories sont réunies pour le ravissement des nos yeux.



En plus de nos exposants venus venus de toute l’Europe, de nouveaux exposants nous rejoignent cette année : Les Sens de Fleur (bougies et fondants parfumés), Sculptures Eve CAstor, Terre Ugo (producteur de lavandes bio), Arôme de Maison et ses racines de Vétiver ou encore Mariette Cidivino Reynaud, photographe de plantes…, sans oublier nos producteurs, fidèles pour certains depuis 14 ans : Les Orchidées Michel Vacherot, Ryanne Orchidée, Orientyorchids, Orchidées Frenzel, Le Orchidee Del Lago Maggiore, Liloo, Boffo Orchidées, Orchidées Jacq…



Les bénéfices de cette manifestation organisée par le Rotary Aix -Trevaresse -Durance et le Rotaract d’Aix-en -Provence sont affectés à des associations caritatives de proximité comme le Centre Ressource du Pôle d’activité d’Aix-en-Provence et La Maison de Gardanne

Pour cette 14e édition, le Salon International de l’Orchidée de Bouc Bel Air sera placé sous le signe du renouveau, grâce aux orchidées venues du monde entier

+33 6 01 75 83 90 https://www.orchidays.com/

Terres Blanches Quartier des Terres Blanches Bouc-Bel-Air

