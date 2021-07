Templemars Templemars / Médiathèque Nord, Templemars 14e Salon du polar de la Métropole Lilloise Templemars / Médiathèque Templemars Catégories d’évènement: Nord

**Au programme :** **Vendredi 24 septembre** Polar et Jeux de Société : Cluedo géant dans la Médiathèque et animations à la Ludothèque de 18h à 22h. Médiathèque de Templemars – 2 rue Jules Guesde – 59175 Templemars **Samedi 25 septembre** Séances de dédicaces de 26 auteurs de polars de 10h à 18h avec Franck THILLIEZ, Claire FAVAN, Nicolas LEBEL, Paul COLIZE, et biens d’autres… Présence du camion de la Cellule d’Identification Criminelle de la police scientifique tout au long de la journée et démonstration de chiens de recherches de stupéfiants et d’explosifs à 14h30 avec la brigade cynophile. Salle Henri Desbonnet – 4 Rue Jules Guesde – 59175 Templemars Le Salon du polar aura lieu les 24 et 25 septembre prochains ! Au programme : de superbes activités originales et gratuites pour tous. Templemars / Médiathèque 2 rue Jules Guesde, 59175 Templemars Templemars Nord

