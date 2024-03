14e salon de peinture et sculpture Salle des Fêtes Écretteville-lès-Baons, vendredi 15 mars 2024.

14e salon de peinture et sculpture Salle des Fêtes Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Vendredi

Le Comité des Fêtes d’Ecretteville-lès-Baons organise son 14e salon de peinture et sculpture, avec notamment les œuvres des artistes Jean-Louis Leroux et Philippe Baray.

Le Comité des Fêtes d’Ecretteville-lès-Baons organise son 14e salon de peinture et sculpture, avec notamment les œuvres des artistes Jean-Louis Leroux et Philippe Baray. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Salle des Fêtes Route du Chapelain

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie

L’événement 14e salon de peinture et sculpture Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2024-02-28 par Yvetot Normandie Tourisme