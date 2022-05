14e Printemps des retraités Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

2022-06-09 12:00:00 – 2022-06-09 18:30:00 Rue de Rocgrand Espace Laulhère

Dans le cadre du 14e printemps des retraités, le CCAS organise un repas suivi d'un bal populaire avec l'orchestre "Arpège". L' inscription est obligatoire auprès du CCAS et le repas est réservé uniquement aux plus de 62 ans. Le bal est ouvert à tous.

