14E MARCHÉ DU CHOCOLAT

14E MARCHÉ DU CHOCOLAT, 11 novembre 2022, . 14E MARCHÉ DU CHOCOLAT

2022-11-11 – 2022-11-11 14e marché du chocolat et des saveurs Exposition de sculptures sur le thème “Inspiration nature” et vote du public.

Vente de chocolats, miel, sel… Entré libre.



Organisateur Association Art et Animations 7 82 23 66 76 www.art-et-animations.fr 14e marché du chocolat et des saveurs Exposition de sculptures sur le thème “Inspiration nature” et vote du public.

Vente de chocolats, miel, sel… Entré libre.



Organisateur Association Art et Animations 7 82 23 66 76 www.art-et-animations.fr dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville