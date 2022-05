14e marché du chocolat Place Boston Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

14e marché du chocolat Place Boston, 11 novembre 2022, Le croisic. 14e marché du chocolat

du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre à Place Boston

14e marché du chocolat et des saveurs Exposition de sculptures sur le thème “Inspiration nature” et vote du public. Vente de chocolats, miel, sel… * * * Entré libre. Organisateur Association Art et Animations [ 7 82 23 66 76](tel:+33782236676) [www.art-et-animations.fr](http://www.art-et-animations.fr/) 14e marché du chocolat et des saveurs Exposition de sculptures sur le thème “Inspiration nature” et vote du public. Vente de chocolats, miel, sel… Entré libre. Organisateur Associ… Place Boston Ancienne Criée 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-11T10:00:00 2022-11-11T18:00:00;2022-11-12T10:00:00 2022-11-12T18:00:00;2022-11-13T10:00:00 2022-11-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Boston Adresse Ancienne Criée 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville Place Boston Le croisic Departement Loire-Atlantique

Place Boston Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

14e marché du chocolat Place Boston 2022-11-11 was last modified: by 14e marché du chocolat Place Boston Place Boston 11 novembre 2022 Le Croisic Place Boston Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique