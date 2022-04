14e marche des chèvres Suin Suin Catégories d’évènement: 71220

Suin

14e marche des chèvres Suin, 6 juin 2022, Suin. 14e marche des chèvres Suin

2022-06-06 – 2022-06-06

Suin 71220 Suin EUR 3 6 6-11-15-20 km. pour découvrir les beaux panoramas, les bois et les prairies de Suin.

Ravitaillements sur les circuits et dégustation de fromage de chèvres au retour. jl.outin@orange.fr 6-11-15-20 km. pour découvrir les beaux panoramas, les bois et les prairies de Suin.

Ravitaillements sur les circuits et dégustation de fromage de chèvres au retour. Suin

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 71220, Suin Autres Lieu Suin Adresse Ville Suin lieuville Suin Departement 71220

Suin Suin 71220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suin/

14e marche des chèvres Suin 2022-06-06 was last modified: by 14e marche des chèvres Suin Suin 6 juin 2022 71220 Suin

Suin 71220