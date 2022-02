14e Festival Musical de l’abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche La Lucerne-d’Outremer La rencontre de quelques personnes animées par la volonté de donner à l’abbaye de La Lucerne un évènement culturel digne d’elle est à l’origine de ce festival.

Depuis la 1ère édition en 2008, nous offrons un ensemble de concerts qui ont fait la renommée du Festival musical de La Lucerne, dans le cadre d’une programmation originale avec des musiciens de niveau national voire international, tout en gardant des tarifs accessibles à tous.

Cette année 2022, la 14ème édition, vous propose un programme de 6 concerts de haut niveau de la mi juillet au 3ème samedi de septembre pour les journées du patrimoine. 16 juillet : « Lumière(s) » – musique chorale (JS Bach, Brahms, Mendelssohn, Whitacre) par l’ensemble vocal Mélismes. 25 juillet : musique de chambre – Octuor de Franz Schubert par l’Orchestre Régional de Normandie.



3 août : « Par Monts et par vaux » – musiques sacrée et traditionnelle arméniennes par Akn, ensemble arménien.



8 août : « Jean de La Fontaine, une vie d’impertinence » – Concert-biographie (Du Mont, Bacilly, Couperin, Monsieur de Sainte-Colombe, Marin Marais…) par l’ensemble Comet Musicke. 13 août : Musique de chambre (Bach, Biber, Bartok, Kodaly) par Elsa Grether, violon et Ophélie Gaillard, violoncelle.



