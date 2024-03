14e festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer, samedi 13 avril 2024.

14e festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados

Rendez-vous les 13 et 14 avril pour la 14ème édition du Festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer !

L’association Ciel de Rêves s’emparera du ciel trouvillais le temps d’un week-end avec au programme

– Démonstration de cerfs-volants (monofils artistiques, traditionnels, de combat, pilotables en 2 et 4 lignes sur ballet et chorégraphie musicale)

– Chorégraphie de cerfs-volants pilotables, ballets de cerfs-volants en équipes et paires, cerfs-volants gonflables géants

– Exposition de photos aériennes prises par des cerfs-volants

– Ateliers enfants, largages de bonbons et de peluches, jardin du vent, jeu concours

– Initiation et accompagnement adultes et enfants

Petits et grands, venez nombreux pour contempler ce magnifique spectacle !

Rendez-vous les 13 et 14 avril pour la 14ème édition du Festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer !

L’association Ciel de Rêves s’emparera du ciel trouvillais le temps d’un week-end avec au programme

– Démonstration de cerfs-volants (monofils artistiques, traditionnels, de combat, pilotables en 2 et 4 lignes sur ballet et chorégraphie musicale)

– Chorégraphie de cerfs-volants pilotables, ballets de cerfs-volants en équipes et paires, cerfs-volants gonflables géants

– Exposition de photos aériennes prises par des cerfs-volants

– Ateliers enfants, largages de bonbons et de peluches, jardin du vent, jeu concours

– Initiation et accompagnement adultes et enfants

Petits et grands, venez nombreux pour contempler ce magnifique spectacle ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Plage de Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement 14e festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Trouville