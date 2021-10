Briare Théâtre de l'Escabeau Briare 14e Festival de l’Escabeau Théâtre de l’Escabeau Briare Catégorie d’évènement: Briare

14e Festival de l’Escabeau Théâtre de l’Escabeau, 29 octobre 2021, Briare. 14e Festival de l’Escabeau

du vendredi 29 octobre au lundi 1 novembre à Théâtre de l’Escabeau

15 spectacles sur 4 jours sont programmés pour cette 14e édition du Festival de l’Escabeau : le 29/10, 20 h 30 Tableau d’exécution ; le 30/10, 11 h Des balais et des Brosses, 15 h Super Yoyo, 18 h Fiammiferi, 21 h Petite gueule /concert, 23 h Le Marin ; le 31/10, 11 h Le Charivari, 15 h Les présents du Soleil, 18 h L’albertmondialiste, 21 h Les raisins de la colère, 23 h Strip-tease/Supersensible ; le 1/11 11 h Histoire de July, 15 h A vous Cognac-Jay// P.A.R monts et P.A.R vaux

Voir http://www.theatre-escabeau.com

Le théâtre de l’Escabeau est heureux de vous convier à la 14e édition de son Festival ! Théâtre de l’Escabeau Ferme de Rivotte, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T22:30:00;2021-10-30T11:00:00 2021-10-30T23:30:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T22:30:00;2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Théâtre de l'Escabeau Adresse Ferme de Rivotte, Briare Ville Briare lieuville Théâtre de l'Escabeau Briare