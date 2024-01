14e édition du Salon du Livre Histoire et Mémoires Rue de la Liberté Carentan-les-Marais, dimanche 2 juin 2024.

14e édition du Salon du Livre Histoire et Mémoires Rue de la Liberté Carentan-les-Marais Manche

La 14e édition du Salon du livre Histoire et Mémoires rassemblera une quarantaine d’auteurs autour de la Seconde Guerre mondiale et de la Normandie.

Tout au long de la journée dédicaces avec les auteurs, conférences et ateliers et un espace d’animations jeune public.

Parmi les invités Jean-Claude Bouillon Baker rendra hommage à sa maman, Josephine Baker, la résistante et militante pour la fraternité ; François Kersaudy, historien spécialiste de l’oeuvre de De Gaulle et Churchill.

Rue de la Liberté Carentan

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:30:00



