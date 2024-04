14e édition du festival Days Off à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris, lundi 24 juin 2024.

Du lundi 24 juin 2024 au vendredi 28 juin 2024 :

24 juin – AIR play Moon Safari

De 30 à 65€

26 & 27 juin – ANOHNI and the Johnsons

De 30 à 95€

25 juin – Clarissa Connelly

20€

27 juin – Sabrina Bellaouel & friends

20€

28 juin – Vera Sola

20€

28 juin – Toi, toi, mon toit – Carte blanche à Low Jack

20€

Le festival revient pour une édition resserrée, alliant têtes d’affiche historiques et découvertes, du 24 au 28 juin 2024 à la Philharmonie de Paris.

Deux grands noms se partagent le haut de l’affiche et la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie. Le duo AIR présente son classique Moon Safari, joué cette année pour la première fois en concert en intégralité (24 juin), tandis qu’ANOHNI and the Johnsons signent leur retour sur scène, après plus de 10 ans d’absence, dans le sillage d’un nouvel album aux inflexions soul (26 et 27 juin).

Du côté de la Cité de la musique, dans le cadre feutré et intimiste de l’Amphithéâtre, Days Off vous donne rendez-vous avec trois musiciennes singulières : Clarissa Connelly, Écossaise installée au Danemark, qui lie et relit chansons folkloriques nordiques, chants médiévaux et pop moderne (25 juin) ; Sabrina Bellaouel, productrice et chanteuse française d’origine algérienne au r’n’b teinté de soul et d’électro (27 juin) ; et l’Américano-canadienne Vera Sola, dont la voix sublime sert un folk ample et ombrageux (28 juin).

En clôture de cette 14e édition, Days Off donne carte blanche au DJ et producteur Low Jack pour orchestrer les 3h de musique et de fête de la soirée Toi, toi, mon toit, sur le Belvédère de la Philharmonie (28 juin).

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://daysoff.fr/fr/ https://daysoff.fr/fr/billetterie

Ambre Marionneau Philharmonie