14e défi Chapelin : Course d’orientation de nuit La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse Catégories d’Évènement: La Chapelle-sur-Oreuse

Yonne

14e défi Chapelin : Course d’orientation de nuit, 11 mars 2023, La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse. 14e défi Chapelin : Course d’orientation de nuit Salle des fêtes La Chapelle-sur-Oreuse Yonne

2023-03-11 – 2023-03-11 La Chapelle-sur-Oreuse

Yonne La Chapelle-sur-Oreuse 3 3 EUR Samedi 11 mars 2023, rendez-vous à partir de 17h00 à la salle des fêtes de La Chapelle sur Oreuse pour le départ, à 18h30, d’une course d’orientation de nuit !

Equipe de 2 minimum, lampe et gilet fluo obligatoires ! Ouvert à tous ! 3 parcours possibles :

Le A (maxi 2h30) : Grand parcours réservé aux experts en orientation – course au score – boussole obligatoire Le B (maxi 2h00) : Parcours plus accessible réservé aux adultes et aux ados accompagnés d’un adulte – boussole conseillée Le C (maxi 2h00) : parcours plus facile pour débutants, familles avec ou sans enfants Pour ceux qui veulent prolonger la soirée et se restaurer dans la bonne humeur, un chili cone carne est à réserver lors de l’inscription. Pour s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJbRpLuwA_SXRBkOI_mJmuGizQhXdIOFOnDCs8qAd97OE0g/viewform aime.louat80@gmail.com +33 6 75 77 02 52 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJbRpLuwA_SXRBkOI_mJmuGizQhXdIOFOnDCs8qAd97OE0g/viewform La Chapelle-sur-Oreuse

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-sur-Oreuse, Yonne Autres Lieu La Chapelle-sur-Oreuse Adresse Salle des fêtes La Chapelle-sur-Oreuse Yonne Ville La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse Departement Yonne Lieu Ville La Chapelle-sur-Oreuse

La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-sur-oreuse la chapelle-sur-oreuse/

14e défi Chapelin : Course d’orientation de nuit 2023-03-11 was last modified: by 14e défi Chapelin : Course d’orientation de nuit La Chapelle-sur-Oreuse 11 mars 2023 La Chapelle-sur-Oreuse Salle des fêtes La Chapelle-sur-Oreuse Yonne Yonne

La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse Yonne