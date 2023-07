A casa di Deliana Association culturelle 14C Rue Pierre Vernier Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

L’association culturelle A CASA DI DELIANA a été conçue par moi-même, Eliana italienne amoureuse de la France et msa fille Delia.

fin : . EUR.

14C Rue Pierre Vernier

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The A CASA DI DELIANA cultural association was set up by myself, Eliana, an Italian who loves France, and my daughter Delia.

La asociación cultural A CASA DI DELIANA fue creada por mí, Eliana, una italiana enamorada de Francia, y mi hija Delia

Der Kulturverein A CASA DI DELIANA wurde von mir, Eliana, einer Italienerin, die Frankreich liebt, und meiner Tochter Delia gegründet.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON