7ème édition de la Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture de l’APEL de l’Ecole du Sacré Coeur 14B Rue du Chalon Clérieux, 12 novembre 2023, Clérieux.

Clérieux,Drôme

L’APEL de l’Ecole Sacré Coeur de Clérieux organise sa bourse aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture le Dimanche 12 Novembre de 8h00 à 17h00 à la Salle des fêtes de Clérieux.



Buvette et petite restauration sur place..

2023-11-12 08:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

14B Rue du Chalon Salle des fêtes

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



APEL de l’Ecole Sacré Coeur de Clérieux is organizing its toy, children’s clothing and childcare items fair on Sunday November 12 from 8am to 5pm at the Salle des fêtes in Clérieux.



Refreshments and snacks available.

La APEL del colegio Sacré Coeur de Clérieux organiza su feria de juguetes, ropa infantil y artículos de puericultura el domingo 12 de noviembre de 8.00 a 17.00 horas en la Salle des fêtes de Clérieux.



Habrá refrescos y tentempiés.

Die APEL der Schule Sacré Coeur in Clérieux organisiert am Sonntag, den 12. November von 8.00 bis 17.00 Uhr in der Festhalle von Clérieux ihre Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyartikel.



Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme