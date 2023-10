Défilé de mode 14B Rue du Chalon Clérieux, 13 octobre 2023, Clérieux.

Clérieux,Drôme

Le vendredi 13 Octobre l’assocation Elles R’ose vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Clérieux pour un défile de mode.



Entrée avec participation libre.



Ouverture à 18h30



Buvette et planches apéritives sur place..

2023-10-13 18:30:00 fin : 2023-10-13 . .

14B Rue du Chalon Salle des fêtes de Clérieux

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Friday October 13, the Elles R’ose association invites you to the Clérieux village hall for a fashion show.



Admission free.



Opening at 6:30 p.m



Refreshments and appetizers on site.

El viernes 13 de octubre, Elles R’ose organiza un desfile de moda en la sala de fiestas de Clérieux.



Entrada gratuita.



Inauguración a las 18.30 h



Refrescos y aperitivos in situ.

Am Freitag, den 13. Oktober, lädt die Assoziation Elles R’ose Sie zu einer Modenschau in den Festsaal von Clérieux ein.



Eintritt mit freier Teilnahme.



Eröffnung um 18.30 Uhr



Erfrischungsgetränke und Aperitifbretter vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-03 par Valence Romans Tourisme