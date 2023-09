Journée cyclo-mobilités « Tous à vélo » 14B Longue Vue des Architectes Louvigny, 3 octobre 2023, Louvigny.

Louvigny,Calvados

Joignez-vous à nous chez Roulez JEUnesse Loisirs pour une journée exceptionnelle dédiée aux vélos adaptés. Le 3 octobre de 9 h à 18h30 au 14b Longue Vue des Architectes à Louvigny, venez essayer nos vélos spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite et leurs familles.

En partenariat avec Van Raam, notre partenaire, fabricant de renom dans le domaine, nous vous présenterons une gamme de vélos adaptés de haute qualité. Que vous recherchiez un tricycle, un tandem ou un vélo à assistance électrique, Van Raam offre des solutions pensées pour le confort, la facilité d’utilisation et l’autonomie..

2023-10-03 09:00:00 fin : 2023-10-03 18:30:00. .

14B Longue Vue des Architectes Roulez JEUnesse Loisirs

Louvigny 14111 Calvados Normandie



Join us at Roulez JEUnesse Loisirs for an exceptional day dedicated to adapted bikes. On October 3 from 9 a.m. to 6.30 p.m. at 14b Longue Vue des Architectes in Louvigny, come and try out our bikes specially designed for people with disabilities, reduced mobility and their families.

In partnership with our partner Van Raam, a renowned manufacturer in the field, we will be presenting a range of high-quality adapted bikes. Whether you’re looking for a tricycle, a tandem or an electrically-assisted bike, Van Raam offers solutions designed for comfort, ease of use and independence.

Únase a nosotros en Roulez JEUnesse Loisirs para una jornada excepcional dedicada a las bicicletas adaptadas. El 3 de octubre de 9:00 a 18:30 en el 14b de Longue Vue des Architectes en Louvigny, venga a probar nuestras bicicletas especialmente diseñadas para personas con discapacidad, movilidad reducida y sus familias.

En colaboración con Van Raam, nuestro socio y fabricante de renombre en este campo, presentaremos una gama de bicicletas adaptadas de gran calidad. Tanto si buscas un triciclo, un tándem o una bicicleta con asistencia eléctrica, Van Raam te ofrece soluciones diseñadas para ofrecer comodidad, facilidad de uso e independencia.

Begleiten Sie uns bei Roulez JEUnesse Loisirs zu einem außergewöhnlichen Tag, der den behindertengerechten Fahrrädern gewidmet ist. Am 3. Oktober von 9.00 bis 18.30 Uhr in 14b Longue Vue des Architectes in Louvigny können Sie unsere Fahrräder ausprobieren, die speziell für Menschen mit Behinderungen, eingeschränkter Mobilität und ihre Familien entwickelt wurden.

In Zusammenarbeit mit unserem Partner Van Raam, einem renommierten Hersteller in diesem Bereich, werden wir Ihnen eine Reihe von hochwertigen, angepassten Fahrrädern vorstellen. Ob Sie nun ein Dreirad, ein Tandem oder ein Fahrrad mit Elektrounterstützung suchen, Van Raam bietet Lösungen, die auf Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Unabhängigkeit ausgelegt sind.

