Douvres-la-Délivrande Calvados, Douvres-la-Délivrande 149ème Anniversaire du Couronnement de la Statue N-D

Douvres-la-Délivrande

149ème Anniversaire du Couronnement de la Statue N-D Douvres-la-Délivrande, 20 août 2021-20 août 2021, Douvres-la-Délivrande. 2021-08-20 10:30:00 – 2021-08-20 12:00:00 Jardins de l'Accueil Notre-Dame 10 place de la Basilique

Douvres-la-Délivrande Calvados Célébration du 149ème anniversaire du Couronnement de la statue Notre-Dame de la Délivrande:

– le vendredi 20 août à 20 h 30 veillée mariale

– le samedi 21 août à 10 h 30 messe solennelle

15 h 00 procession de la statue en

stregnobert@orange.fr +33 2 31 37 36 40 https://www.saintregnobert.com/

… Célébration du 149ème anniversaire du Couronnement de la statue Notre-Dame de la Délivrande:

ville

Adresse Jardins de l'Accueil Notre-Dame 10 place de la Basilique Ville Douvres-la-Délivrande