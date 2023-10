Découvertes des sens pour les enfants – fabrication de jus de raisin au Domaine René Rieux 1495 route de Cordes Gaillac, 21 octobre 2023, Gaillac.

Gaillac,Tarn

Le Domaine propose une animation pour les enfants avec la découverte des sens et la fabrication du jus de raisin..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

1495 route de Cordes Domaine Rene Rieux

Gaillac 81600 Tarn Occitanie



The Domaine offers a children’s activity involving the discovery of the senses and the making of grape juice.

La finca ofrece una actividad infantil con una experiencia sensorial y elaboración de zumo de uva.

Das Weingut bietet eine Animation für Kinder mit der Entdeckung der Sinne und der Herstellung von Traubensaft.

