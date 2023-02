1494 JOURS THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE, 9 février 2023, PARIS.

1494 JOURS THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-04-02 18:00. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Un voyage en train, une soirée arrosée, et l’histoire démarre. Complicités, jalousies, doutes, tendresse. Puis tout bascule ! De Strasbourg à New York, ce récit virevoltant vous emporte à une allure effrénée au sein d’un amour mis à rude épreuve par un destin cruel. On entre dans l’intimité de ce couple qui se construit au fil des jours et doit composer avec des parents parfois encombrants.Une chronologie atypique, dynamique, et un ascenseur émotionnel qui vous tiendra en haleine et vous laissera la gorge serrée jusqu’à la chute vertigineuse. Du rire et des larmes. Du rythme et du suspense. Et voilà 1494 jours qui passent à la vitesse de l’éclair.————————————————————————Auteur : Pierre-Henri Gayte /Mise en scène collective /Avec : Michel Charpentier, Pierre-Henri Gayte, Nancy Jankowiak, Marion Philippet /Genre : Comédie dramatique /Tout public (dès 10 ans) /Durée du spectacle : 1h30 1494 JOURS pierre-henri gayte EUR20.0 20.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD 75019

Un voyage en train, une soirée arrosée, et l’histoire démarre. Complicités, jalousies, doutes, tendresse. Puis tout bascule ! De Strasbourg à New York, ce récit virevoltant vous emporte à une allure effrénée au sein d’un amour mis à rude épreuve par un destin cruel. On entre dans l’intimité de ce couple qui se construit au fil des jours et doit composer avec des parents parfois encombrants.

Une chronologie atypique, dynamique, et un ascenseur émotionnel qui vous tiendra en haleine et vous laissera la gorge serrée jusqu’à la chute vertigineuse. Du rire et des larmes. Du rythme et du suspense. Et voilà 1494 jours qui passent à la vitesse de l’éclair.

————————————————————————

Auteur : Pierre-Henri Gayte /

Mise en scène collective /

Avec : Michel Charpentier, Pierre-Henri Gayte, Nancy Jankowiak, Marion Philippet /

Genre : Comédie dramatique /

Tout public (dès 10 ans) /

Durée du spectacle : 1h30

.2023-04-02.

Votre billet est ici