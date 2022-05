1494 JOURS La Rotonde Versailles Catégories d’évènement: Versailles

1494 JOURS

La Rotonde, le mardi 14 juin 2022

La Rotonde, le mardi 14 juin à 20:30

1494 jours. Une rencontre électrique. Une connivence naissante. S’ensuivent quatre années dans la vie de ce couple a priori ordinaire. Au gré des déplacements erratiques d’un curseur temporel nerveux et insolite, les jours défilent, et ce couple attachant s’apprivoise, évolue et grandit au fil des scènes. De Strasbourg à New York, le récit nous emporte au sein d’un amour qui, confronté aux caprices de la vie, essaie tant bien que mal de subsister. Quatre acteurs, quatorze personnages et une histoire qui débute dans une apparente banalité. Mais la tournure des évènements vous prendra par surprise, vous serez happé par ce récit original au rythme effréné qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière réplique.

Participation : 10€

À coups de flashbacks, ce récit à cœur battant vous emporte au sein d’un amour qui, face aux caprices de la vie, essaie tant bien que mal de subsister. La Rotonde 5 Rue Royale, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

