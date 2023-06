Visite & dégustation dans les vignes au Domaine Vincent Grall 149 rue Nationale Sancerre, 29 juin 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Un des plus petit propriétaire récoltant, Adélaïde GRALL propose des « visites & dégustations découverte, » à la cave, dans les vignes, une manière originale de découvrir les vins de Sancerre et leur terroir..

à ; fin : . 0 EUR.

149 rue Nationale

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



One of the smallest owner/winemakers, Vincent Grall offers a “visit & discovery tasting” in the cellar and vineyards, an original way to discover the Sancerre region and local products.

Adélaïde GRALL, una de las propietarias más pequeñas de la cosecha, ofrece « visitas de descubrimiento y degustaciones » en la bodega y en los viñedos, una forma original de descubrir los vinos de Sancerre y su terruño.

Adélaïde GRALL, eine der kleinsten Weinbauern, bietet « Entdeckungsbesuche und -proben » im Weinkeller und in den Weinbergen an, eine originelle Art, die Weine von Sancerre und ihr Terroir zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-23 par Tourisme & Territoires du Cher