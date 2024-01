Jean-Yves Thibaudet 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement, lundi 22 janvier 2024.

Lyon 3e Arrondissement Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 20:00:00

fin : 2024-01-22

Avec Jean-Yves Thibaudet, le noir et blanc du piano se pare de mille couleurs pour sublimer les vingt-quatre préludes de Debussy. Et, en ce mois de janvier, nous aurons des Pas sur la neige et des Brouillards !

EUR.

149 rue Garibaldi Auditorium de Lyon – Orchestre National de Lyon (ONL)

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-04 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme