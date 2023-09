Orgue et piano 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement, 15 décembre 2023, Lyon 3e Arrondissement.

Lyon 3e Arrondissement,Rhône

Orgue et piano, l’alliage n’est pas si courant. Mais Pierre Thibout et Thomas Ospital nous ont déniché quelques trésors autour de ce «tube» qu’est le Prélude, Fugue et Variation de César Franck..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

149 rue Garibaldi Auditorium de Lyon – Orchestre National de Lyon (ONL)

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The combination of organ and piano is an unusual one. But Pierre Thibout and Thomas Ospital have unearthed a few treasures around the « hit » César Franck?s Prelude, Fugue and Variation.

La combinación de órgano y piano es poco habitual. Pero Pierre Thibout y Thomas Ospital han desenterrado algunos tesoros en torno al Preludio, fuga y variación de César Franck.

Orgel und Klavier – eine ungewöhnliche Kombination. Aber Pierre Thibout und Thomas Ospital haben einige Schätze rund um den « Hit » Prélude, Fugue et Variation von César Franck ausgegraben.

Mise à jour le 2023-06-29 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme