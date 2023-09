L’Étrange Noël de Monsieur Jack 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement, 7 décembre 2023, Lyon 3e Arrondissement.

Lyon 3e Arrondissement,Rhône

Quand le roi des Citrouilles, Jack Skellington, fait main basse sur la ville de Noël, le pire est à craindre… L’imagination de Tim Burton se déchaîne sur la bande-son gothique de Danny Elfman, jouée en direct par l’Orchestre national de Lyon..

2023-12-07 fin : 2023-12-09 . EUR.

149 rue Garibaldi Auditorium de Lyon – Orchestre National de Lyon (ONL)

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



When Jack Skellington, King of the Pumpkins, takes over Christmas Town, the worst is yet to come? Tim Burton?s imagination is unleashed to Danny Elfman?s gothic soundtrack, played live by the Orchestre National de Lyon.

Cuando Jack Skellington, el rey de las calabazas, se apodera de Christmas Town, lo peor está por llegar? La imaginación de Tim Burton se desata con la banda sonora gótica de Danny Elfman, interpretada en directo por la Orquesta Nacional de Lyon.

Als der Kürbiskönig Jack Skellington die Weihnachtsstadt unter seine Kontrolle bringt, ist das Schlimmste zu befürchten? Tim Burtons Fantasie entfesselt sich mit Danny Elfmans Gothic-Soundtrack, der live vom Orchestre National de Lyon gespielt wird.

