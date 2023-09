Adriana Lecouvreur 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement, 3 décembre 2023, Lyon 3e Arrondissement.

Lyon 3e Arrondissement,Rhône

Daniele Rustioni plonge dans les coulisses de la Comédie-Française avec les forces musicales de l’Opéra de Lyon et un plateau de premier plan, au sommet duquel brille Elena Stikhina – en qui d’aucuns voient l’héritière d’Anna Netrebko..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

149 rue Garibaldi Auditorium de Lyon – Orchestre National de Lyon (ONL)

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Daniele Rustioni plunges backstage at the Comédie-Française with the musical forces of the Opéra de Lyon and a first-rate cast, at the summit of which shines Elena Stikhina? in whom some see the heiress to Anna Netrebko.

Daniele Rustioni se sumerge entre los bastidores de la Comédie-Française con las fuerzas musicales de la Ópera de Lyon y un reparto de primer orden, en cuya cúspide brilla Elena Stikhina ? en quien algunos ven a la heredera de Anna Netrebko.

Daniele Rustioni taucht mit den musikalischen Kräften der Opéra de Lyon und einer erstklassigen Besetzung hinter die Kulissen der Comédie-Française. An der Spitze steht Elena Stikhina ? in der manche die Nachfolgerin von Anna Netrebko sehen.

