Midi L’AO #1 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement, 28 novembre 2023, Lyon 3e Arrondissement.

Lyon 3e Arrondissement,Rhône

Déjeuner sur le pouce tout en s’offrant le temps d’une parenthèse musicale au cœur de sa journée, c’est possible avec les Midis L’AO ! Laissez-vous guider..

2023-11-28 12:30:00 fin : 2023-11-28 . EUR.

149 rue Garibaldi Auditorium de Lyon – Orchestre National de Lyon (ONL)

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy lunch on the go while taking time out for a musical interlude at the heart of your day – it’s possible with Midis L’AO! Let us guide you.

Disfrutar de un bocado rápido mientras se toma un respiro musical en mitad del día… ¡es posible con Midis L’AO! Déjese guiar.

Mit den Midis L?AO ist es möglich, ein schnelles Mittagessen zu sich zu nehmen und gleichzeitig eine musikalische Auszeit vom Alltag zu nehmen Lassen Sie sich führen.

Mise à jour le 2023-09-15 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme