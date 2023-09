Dracula 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement, 30 octobre 2023, Lyon 3e Arrondissement.

Lyon 3e Arrondissement,Rhône

La veille d’Halloween, Dracula hante l’Auditorium avec un classique du cinéma fantastique mis en musique par Philip Glass, dans une version pour piano solo interprétée pour la première fois en France..

2023-10-30 20:00:00 fin : 2023-10-30 . EUR.

149 rue Garibaldi Auditorium de Lyon – Orchestre National de Lyon (ONL)

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



On the eve of Halloween, Dracula haunts the Auditorium with a classic fantasy film set to music by Philip Glass, in a version for solo piano performed for the first time in France.

En vísperas de Halloween, Drácula embruja el Auditorio con un clásico del cine fantástico musicado por Philip Glass, en una versión para piano solo estrenada en Francia.

Am Vorabend von Halloween spukt Dracula im Auditorium mit einem Klassiker des Fantasyfilms, der von Philip Glass vertont wurde, in einer Version für Klavier solo, die zum ersten Mal in Frankreich aufgeführt wird.

