Le Carnaval des animaux 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement, 25 octobre 2023, Lyon 3e Arrondissement.

Lyon 3e Arrondissement,Rhône

Le Carnaval des animaux c’est chouette, mais avec les textes si poétiques d’Élodie Fondacci c’est encore mieux, surtout lorsqu’ils sont dits avec l’humour, la gouaille, la fantaisie de Michel Vuillermoz..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

149 rue Garibaldi Auditorium de Lyon – Orchestre National de Lyon (ONL)

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Le Carnaval des animaux is great, but with Élodie Fondacci?s poetic lyrics it?s even better, especially when told with Michel Vuillermoz?s humor, wit and imagination.

Le Carnaval des animaux es genial, pero con las poéticas letras de Élodie Fondacci es aún mejor, sobre todo cuando se pronuncian con el humor, el ingenio y la imaginación de Michel Vuillermoz.

Der Karneval der Tiere ist toll, aber mit den poetischen Texten von Élodie Fondacci ist es noch besser, vor allem wenn sie mit dem Humor, der Schärfe und der Fantasie von Michel Vuillermoz gesprochen werden.

