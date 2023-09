Mozart – Strauss 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement, 12 octobre 2023, Lyon 3e Arrondissement.

Lyon 3e Arrondissement,Rhône

L’ONL et son directeur musical célèbrent dûment le bicentenaire de la naissance de Bruckner, tout en poursuivant avec Guiraud leur redécouverte d’un répertoire français oublié..

2023-10-12 20:00:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

149 rue Garibaldi Auditorium de Lyon – Orchestre National de Lyon (ONL)

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The ONL and its musical director duly celebrate the bicentenary of Bruckner?s birth, while continuing with Guiraud their rediscovery of a forgotten French repertoire.

La ONL y su director musical celebran como es debido el bicentenario del nacimiento de Bruckner, al tiempo que prosiguen con Guiraud su redescubrimiento de un repertorio francés olvidado.

Das ONL und sein musikalischer Leiter feiern gebührend den 200. Geburtstag Bruckners und setzen mit Guiraud ihre Wiederentdeckung eines vergessenen französischen Repertoires fort.

