DÉGUSTATION AU SOLEIL COUCHANT AU DOMAINE DE VILLENEUVE
149 Chemin des horts Les Embruscalles Claret, 19 juillet 2023

Une Dégustation Soleil Couchant avec une balade et un pique-nique

au pied du Pic Saint Loup !.

2023-07-19 18:00:00 fin : 2023-07-19 22:00:00. EUR.

149 Chemin des horts

Les Embruscalles

Claret 34270 Hérault Occitanie



A Sunset Tasting with a walk and picnic

at the foot of the Pic Saint Loup!

Una degustación al atardecer con paseo y picnic

¡al pie del Pic Saint Loup!

Eine Verkostung bei Sonnenuntergang mit einem Spaziergang und einem Picknick

am Fuße des Pic Saint Loup!

