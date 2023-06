Focus Le Parc Barbieux 149 avenue le Nôtre – Local des jardiniers Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Focus Le Parc Barbieux 149 avenue le Nôtre – Local des jardiniers Roubaix, 10 juin 2023, Roubaix. Focus Le Parc Barbieux Samedi 10 juin, 10h30 149 avenue le Nôtre – Local des jardiniers gratuit Vous êtes invités à la présentation de la nouvelle brochure Ville d’Art et d’Histoire Focus Le Parc Barbieux samedi 10 juin à 10h30.

A cette occasion, des visites thématiques vous seront proposées dans le parc, animées par les agents du service des Espaces Verts et de la direction de la Culture.

