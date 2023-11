Portes Ouvertes au Château La Louvière 149 Avenue de Cadaujac Léognan, 2 décembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

À l’occasion des Portes Ouvertes de Pessac-Léognan le week-end des 2 et 3 décembre 2023, le Château La Louvière ouvrira ses portes de 10h à 18h.

Une large sélection de la gamme des vins des Vignobles André Lurton sera proposée à la dégustation et une boutique éphémère accueillera les ventes de vins et d’articles dérivés.

Clément Perron, passionné de photographie, exposera dans les chais ses photos nature sur le thème des « petites bêtes ».

2 foodtrucks (Le Chausson Gascon et Casa Mama) vous permettront de vous restaurer sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

149 Avenue de Cadaujac Château La Louvière

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Pessac-Léognan Open Days on the weekend of 2 and 3 December 2023, Château La Louvière will be opening its doors from 10am to 6pm.

A wide selection of wines from the André Lurton Vineyards range will be available for tasting, and a temporary boutique will be open for sales of wines and related items.

Clément Perron, a keen photographer, will be exhibiting his nature photos on the theme of « small animals » in the winery.

2 foodtrucks (Le Chausson Gascon and Casa Mama) will be on hand to serve you.

Con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas de Pessac-Léognan, el fin de semana del 2 y 3 de diciembre de 2023, Château La Louvière abrirá sus puertas de 10:00 a 18:00 horas.

Una amplia selección de vinos de la gama André Lurton Vineyards estará disponible para su degustación, y una boutique temporal estará abierta para la venta de vinos y artículos relacionados.

Clément Perron, fotógrafo apasionado, expondrá en la bodega sus fotos de naturaleza sobre el tema de los « pequeños animales ».

2 foodtrucks (Le Chausson Gascon y Casa Mama) estarán a su disposición para servirle.

Anlässlich der Tage der offenen Tür in Pessac-Léognan am Wochenende des 2. und 3. Dezember 2023 wird das Château La Louvière seine Türen von 10 bis 18 Uhr öffnen.

Eine große Auswahl der Weine von Vignobles André Lurton wird zur Verkostung angeboten und in einer temporären Boutique können Weine und verwandte Artikel erworben werden.

Der passionierte Fotograf Clément Perron wird in den Weinkellern seine Naturfotos zum Thema « kleine Tiere » ausstellen.

2 Foodtrucks (Le Chausson Gascon und Casa Mama) bieten Ihnen die Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen.

